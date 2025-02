Ilfattoquotidiano.it - “Non riesco a smettere di usare la testiera del letto come posacenere”. La confessione della tiktoker scatena l’indignazione: “Che schifo, poi ti cade tutta addosso”

Una 22enne ha ricevuto minacce di morte dopo aver mostrato su TikTok un’abitudine per nulla igienica. JoJo, questo il suo nome, è diventata virale online per una clip in cui mostrava ladelda lei usatae quindi del tutto coperta di cenere e mozziconi di sigaretta usati. Nel video, visto più di un milione di volte, ha scritto: “Nondila mia“. Gli utenti nei commenti sono rimasti sbalorditi dalla “sporca” rivelazione. C’è chi ha scritto: “Riesci a immaginare il sesso su quel? Solo cenere che ti”, e chi ha osservato: “Procurati un simpaticoche si illumina al buio o una lattina di metallo, qualsiasi cosa tranne la”. Altri hanno fatto notare: “Così ogni volta che si muoveva in quellevacenere”.