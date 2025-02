Tuttivip.it - “Non può essere, che cosa brutta”. Grande Fratello, arriva la comunicazione e nella casa crollano

Leggi su Tuttivip.it

L’ultima puntata delha regalato un altro colpo di scena: Alfonso D’Apice ha dovuto dire addio alla, decretato eliminato dal televoto. Nonostante il verdetto fosse chiaro, alcuni dei suoi compagni di avventura hanno sperato fino all’ultimo in un colpo di scena che lo avrebbe riportato in gioco. Tuttavia, nessun biglietto di ritorno e nessuna finale a sorpresa per l’ex volto di Temptation Island: il pubblico ha deciso e lui ha dovuto lasciare definitivamente il reality.La puntata di ieri è stata ricca di emozioni e momenti clou. Tra confronti accesi e l’ingresso di Anna Pettinelli per sorprendere Stefania Orlando, il momento più atteso è stato proprio l’esito del televoto. Alfonso, uno dei concorrenti più discussi del reality, è stato il meno votato dal pubblico e ha dovuto varcare la Porta Rossa per l’ultima volta.