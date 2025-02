Iodonna.it - «Non l'avevo più vista piangere in quel modo da quando era bambina»

Leggi su Iodonna.it

Non sempre le vittorie si leggono nei numeri. A Sanremo 2025, Giorgia ha chiuso al sesto posto, ma il suo Festival si è impresso nella memoria collettiva per un’immagine più potente di qualsiasi trofeo: le sue lacrime. Un’emozione autentica, che ha trovato l’abbraccio del pubblico e un’eco commossa anche nelle parole di suo padre, Giulio Todrani, che avrebbe voluto fare qualcosa pur di starle accanto e supportarla. Sanremo 2025: i look sul palco dell'Ariston guarda le foto Il padre di Giorgia: «Sarei salito sul palco di Sanremo per abbracciarla»Le lacrime di Giorgia hanno toccato profondamente il padre, che ha commentato durante La volta buona su Rai 1: «Mi è dispiaciuto molto vederla