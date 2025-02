Non è possibile Arriva l’annuncio ufficiale al Grande Fratello e Lorenzo è il più sconvolto

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il nuovo eliminato delè Alfonso D’Apice. Lunedì sera, verso la fine della puntata, Alfonso Signorini ha fatto leggere il verdetto del televoto proprio a Chiara Cainelli e sulle prime nessuno in casa ci ha creduto. O meglio, si erano convinti che in realtà quel responso fosse relativo al finalista o, quantomeno, il concorrente napoletano avesse con sé il cosiddetto biglietto di ritorno.E invece, nonostante l’incredulità di molti inquilini della casa, Alfonso è uscito definitivamente dal reality di Canale 5 dopo aver perso la sfida con Iago Garcia. Uscito fuori sul piazzale, davanti alle telecamere del GF, Alfonso ha reagito così: “Va bene, è andata benissimo così”. Un solo rammarico: “Mi è dispiaciuto che non ho potuto portare avanti il nome di Napoli più avanti ma ma non fa niente, è stata una bellissima esperienza”.