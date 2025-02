Scuolalink.it - Non-cognitive skills: l’importanza delle competenze trasversali nella didattica

Leggi su Scuolalink.it

Nel panorama educativo moderno, il concetto di “non-” ha acquisito un’importanza crescente. Queste, che includono capacità come l’autocontrollo, la resilienza, la motivazione, e le abilità socio-relazionali, giocano un ruolo fondamentale nel benessere e nel successo degli studenti, sia in ambito scolastico che lavorativo. Ma cosa sono esattamente e come si sviluppano? Cosa sono . Non-Scuolalink.