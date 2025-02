Ilgiorno.it - “Non c'è più tempo”: l’emergenza climatica in mostra nelle foto di France-Presse

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 18 febbraio 2025 – Legrafie dell’Agence(Afp) che documentano la crisiglobale protagoniste della"Non c’è più" ospitata nel 2024 al Forte di Bard in Valle d’Aosta arrivano a Villa Necchi Campiglio, Bene del Fai-Fondo per l’Ambiente Italiano a Milano, per un racconto visivo inedito. L'appuntamento è mercoledì 19 febbraio 2025 alle ore 18 (ingresso libero fino a esaurimento posti). La proiezione sarà commentata da ospiti d’eccezione: Andrea Rinaldo, ingegnere e idrologo, Stockholm Water Prize 2023; Sabrina Rossi Montegrandi, Director of Business Development for Italy Malta Turkey di Agence; Michele Freppaz, nivologo e pedologo dell’Università di Torino; Grammenos Mastrojeni, diplomatico e Segretario Generale dell’Unione per il Mediterraneo, che insieme offriranno una narrazione profonda e coinvolgente.