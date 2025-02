Donnapop.it - Non c’è pace per Chiara Ferragni: il litigio con il fidanzato Trochetti Provera, poi la pace, ma c’è l’ombra della suocera

Cosa succede trae ilGiovanni Tronchetti? Di recente si è parlato di un brutto, che avrebbe portato malumore nella coppia. Oggi sembra tutto passato, ma spunta la mamma di lui.Da quello che sappiamo, i Tronchettidisapprovano il legame fra Giovanni e, proprio per via dell’esposizione mediatica di quest’ultima. Addirittura, sembra che i familiari del noto imprenditore abbiano imposto all’influencer di Cremona alcuni veti davvero assurdi.Stando alle indiscrezioni, la famiglia Tronchettisi sarebbe risentita anche circa alcune esternazioni recenti dell’ex moglie di Fedez;– ospite di un evento in Spagna – ha parlato apertamentesua relazione con il rampollo di casa Pirelli e questo avrebbe fatto infuriare la madre di Giovanni, Cecilia.