"Noi lotteremo fino in fondo"

"Continuiamo a credere in ciò che stiamo facendo, ma navigando a vista ed essendo comunque realisti. Continueremo a lottarein". Fabio Fanuli, tecnico della Conad, è tornato sul netto 3-0 subito dai suoi nella sfida esterna con Cantù, che ha complicato ulteriormente il cammino verso il mantenimento di un posto in Serie A2. Fallendo uno scontro diretto importante, oltre a favorire i rivali di giornata, il distacco dalla terzultima piazza sale a cinque lunghezze, con Porto Viro sconfitta 3-2 a Macerata ed ora punto di riferimento di Barone e compagni in una rincorsa che si fa disperata. "Dispiace aver perso con Cantù perché avevamo approcciato bene la gara, ma alla fine del primo set ci siamo complicati la vita da soli. Ci siamo innervositi e non siamo rimasti lucidi per pensare a ciò che avevamo stabilito", prosegue il tecnico pugliese, che ha messo in evidenza carenze sia al servizio, con troppi errori, ma anche in difesa, particolari che in set giocati punto a punto fanno la differenza.