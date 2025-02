Ilrestodelcarlino.it - Noi giovani ci rifugiamo nei social. In compagnia per essere felici

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Oggi condivideremo con voi il nostro punto di vista sulla nostra quotidianità. Metà della nostra giornata si svolge a scuola, l’altra metà a contatto con la famiglia. Ormai i ragazzi pensano che la scuola e i rimproveri dei genitori siano inutili. Per la generazione Z questo mondo non ha senso. È un po’ come la matematica, se la capisci sei "a cavallo", se non la capisci sei spacciato. Il problema è che i ragazzi non vedono la soluzione, o meglio, la vedono nei! Decidono di rifugiarsi in una realtà che reputano migliore. Isono un virus, che colpisce a livello globale. Se tu non fai parte di quella catena di informazioni, sei out. Ma non puoi esserne fuori perché così saresti "diverso", non seguiresti la moda. Quindi ti connetti sempre di più, finendo per diventare dipendente.