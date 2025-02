Quifinanza.it - Niente tasse per gli ex soci dopo la chiusura di una società, la sentenza della Cassazione

Leggi su Quifinanza.it

Il Fisco non può chiedere il pagamento delleagli exdi unaetà estinta senza dimostrare che abbiano ricevuto somme dalla liquidazione. Lo ha stabilito la Corte dicon unache cambia le regole del gioco per il recupero dei debiti fiscali delle aziende chiuse. L’Agenzia delle Entrate dovrà infatti dimostrare con precisione chi ha realmente beneficiato di utili o liquidazioni, senza più procedere automaticamente.Cosa cambia per gli exe quali sono le conseguenze per chi ha chiuso un’attività? Vediamo nel dettaglio cosa dice lae quali sono gli scenari che si aprono per imprenditori e professionisti.Debiti fiscali eetà chiuse: lalimita il FiscoIl caso specifico riguarda unaetà in liquidazione, specializzata nella produzione di componenti per auto.