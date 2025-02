Ilrestodelcarlino.it - Nido di San Vittore, fine lavori ad aprile

Saranno ultimati aaldi Sanche sorge accanto alla scuola primaria ‘Giovanni Pascoli’. Lo assicura l’amministrazione comunale: "Da settembre ci saranno 25 nuovi posti per bambine e bambini in due sezioni". Intanto a partire da questa settimana si procederà con l’intervento di predisposizione della cabina elettrica che sarà destinata al nuovo edificio scolastico, oltre che all’intera zona di riferimento. A questo proposito, da venerdì la viabilità in via Spoleto, dal civico 233 al civico 257, sarà temporaneamente modificata.