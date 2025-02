Nicolato | truppe e scudo per Kiev | dopo il vertice di Parigi Paesi europei ancora divisi

Leggi su Liberoquotidiano.it

L'Europa finalmente ha un'idea: per aiutare l'Ucraina senza gli Stati Uniti bisogna produrre più armi, che è anche quello che proprio Washington ci chiede, ma per farlo bisogna fare dei sacrifici, ovvero “tagli al bilancio” e “riduzione dei finanziamenti ai nostri modelli sociali”. Detto in altri termini, per rafforzarsi militarmente e raggiungere quelle percentuali di Pil di spesa in armi tra il 3% e il 5% di cui si parla, l'Europa deve indebolirsi socialmente, deve intaccare i principi su cui è stata fondata. È questo in sostanza il messaggio che per primo il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha rilasciato alla stampa andandosene per primo daldi. Parole elettoralmente coraggiose, dal momento che sicuramente non piaceranno ai suoi elettori socialdemocratici che tra meno di una settimana si recheranno alle urne, ma questo è il massimo che ildi ieri ha partorito, al di là delle solite dichiarazioni di circostanza già sentite e risentite.