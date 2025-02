Juventusnews24.com - Nico Paz Juventus, il ds del Como allo scoperto: «È assolutamente un progetto di campione. Vi svelo il nostro obiettivo»

di RedazioneNews24Paz, ds: «Viil». L'annuncio di Ludi sul futuro del gioiello in orbita Real MadridIl direttore sportivo del, Carlalberto Ludi, a Kiss Kiss Napoli ha parlato anche del futuro diPaz. L'annuncio sul gioiello accostato anche al calciomercato Juve.PAZ – «Lui èundi, non lo è ancora perché deve migliorare in alcuni aspetti ma è senza dubbio un calciatore super moderno ed un atteggiamento ed umiltà che lo fanno rimanere il grande lavoratore che è. Noi speriamo di trattenerlo con noi il più possibile».