2025-02-17 12:51:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca:Il “bambino spagnolo come” di Cesc Fàbregas continua a parlare. Il “Lariani” ha sconfitto la Fiorentina (0-2), ponendo fine a unadi tre perdite consecutive . E quasi cinque mesi -F di settembre contro Atalanta (2-3)- Senza vincere lontano da casa.Una vittoria che porta alla salvezza -I sono cinque punti sopra la discesa e rivalutano il loro “partner di moda”:(Ndangane, 2005) ePaz (Santa Cruz de Tenerife, 2004).Gli obiettivi die dell’Argentino hanno dato la vittoria a quelli di CESC a casaI suoi erano entrambi obiettivi. L’ex Betis “ha aperto la lattina” in 41 “. Ha ricevuto nel suo campo un lungo passaggio da Caqueret e ha tirato Power Stare nella zona e superare De Gea in mano in mano.