Calciomercato.it - “Nico Paz come Soulè”: doppio annuncio di calciomercato

Leggi su Calciomercato.it

Paz e, grandi talenti del calcio argentino, coinvolti in undi mercato che li riguarda entrambi: attenzione al ribaltoneE’ un campionato di Serie A, quello di questa stagione, che di sicuro non sta lesinando emozioni, colpi di scena, prestazioni di alto livello da parte dei giocatori, sorprese gradite e altre meno. Tra le rivelazioni del torneo, c’è sicuramentePaz, il cui talento risplende e sta illuminando l’annata del Como.“Paz”:di.it (fonte: © LaPresse) Il centrocampista argentino ha grandi qualità, che sta confermando partita dopo partita. Con l’ennesimo gioiello, quello del gran gol contro la Fiorentina, che ha suggellato sul 2-0 il successo esterno degli uomini di Fabregas e importanti passi in avanti nella corsa salvezza.