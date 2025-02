Juventusnews24.com - Nico Gonzalez scrive alla Juve dopo la vittoria sull’Inter: e intanto arriva una notizia importante per il suo futuro – FOTO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, attaccante della, ha scritto questo messaggiola. Enotizie importanti sul suoAttraverso le sue Instagram stories,ha scritto questo messaggioladellacontro l’Inter per 1-0. +3 e cuori bianconeri per l’attaccante argentino, protagonista di una partita di grande generosità e sacrificio.Come riferito dalò Schira,no notizie importanti anche per il suo. Sono scattate e raggiunte le condizioni per l’obbligo di acquisto del giocatore da parte dellantus verso la Fiorentina: 25 milioni di euro più 5 di bonus, con un contratto fino al 2029. Laaveva pagato 8 milioni per il prestito ad agosto.Leggi suntusnews24.com