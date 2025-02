Juventusnews24.com - Nico Gonzalez Juve, scattato l’obbligo di riscatto: ora è bianconero al 100%! Tutte le cifre dell’affare con la Fiorentina

Come riportato questa mattina da Tuttosport da qualche giorno è scattato l'obbligo di riscatto di Nico Gonzalez, che dopo la vittoria della Juventus contro il Como è divenuto bianconero al 100%. Dopo gli 8 milioni di euro per il prestito oneroso la Fiorentina ne incassa altri 25 più altri 5 di bonus (possibili ma non scontati). Per l'argentino un contratto fino al 2029 da 3,3 milioni di euro a stagione.