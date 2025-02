Napolipiu.com - Nessuna squalifica per Lautaro, ma l’Inter rischia tre titolari contro il Napoli

Confermata l'anticipazione de La Gazzetta dello Sport: il Giudice Sportivo non prenderà alcun provvedimento nei confronti di Lautaro Martinez per la presunta imprecazione blasfema pronunciata all'uscita dal campo dopo la sconfitta contro la Juventus. Sebbene il labiale sembri chiaro, la mancanza di un audio che certifichi la bestemmia impedisce qualsiasi sanzione, come accaduto in altri casi analoghi in passato. Se Simone Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo per Lautaro, il tecnico nerazzurro dovrà però fare attenzione in vista della sfida con il Genoa. Nicolò Barella è entrato in diffida e si aggiunge a Bastoni e Mkhitaryan: tre pilastri della squadra che, in caso di ammonizione sabato, sarebbero costretti a saltare Napoli-Inter, sfida cruciale della giornata successiva.