Ilfattoquotidiano.it - “Nessun malore”: la autopsie sui corpi dei piloti di Lorenzo Rovagnati, morti con lui nello schianto dell’elicottero

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Arrivano i primi esiti dellesuidei dueFlavio Massa e Leonardo,il 5 febbraioprivatonel campo della tenuta di Castelguelfo (Parma). Nell’incidente era morto anche l’imprenditore: aveva 41 anni. Era sposato da sei anni con Federica Sironi: otto giorni dopo la sua morte, è nata la loro terza figlia. Dai risultati che provengono dall’Istituto di medicina legale della città emiliana emerge che non c’è statoper i. L’elicottero precipitò il 5 febbraio poco dopo essere decollato nella fitta nebbia dall’eliporto privato della tenuta, in partenza per la Brianza, dopo una giornata di lavoro. L’imprenditore fu trovato all’interno della cabina, mentre idei duesbalzati all’esterno.