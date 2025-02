Ilnapolista.it - Nessun collega ha davvero difeso Sinner, mai vista una “ribellione” simile (Süddeutsche)

ha, maiuna “)L’intervento del “sindacalista” Djokovic a gamba tesa sull’accordo Wada-ha ufficializzato la “” dei colleghi. Lo sottolinea, come fenomeno di sistema, un’analisi dellaZeitung. Che scrive: “Nel tennis e forse nello sport mondiale non era mai successo prima un fatto di questa portata”.Perché, scrive il giornale tedesco “da sabato scorso il tennis, compresa la sua lotta al doping, ha un enorme problema di credibilità”. Tutta la vicenda del patteggiamento “trasforma naturalmente la lotta al doping in una farsa”. Ma se “di solito, in casi come questo, l’indignazione si placa rapidamente, questa volta la Wada ha esagerato con la contrattazione con. I giocatori più importanti si stanno ribellando a quella che sembra essere la natura arbitraria e non trasparente del processo.