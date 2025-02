Ilgiorno.it - Nerviano, ai domiciliari per tentato omicidio evade: 39enne finisce in carcere

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano), 18 febbraio 2025 . Era agli arrestipere, pur essendo stato licenziato, ha ugualmente provato a recarsi sul posto di lavoro: i carabinieri lo hanno arrestato proprio nei pressi dell’azienda dove l’uomo si era comunque presentato qualche giorno fa. Protagonista dell’episodio è undi Pogliano Milanese che era stato posto aiin seguito ad un grave fatto episodio che lo aveva visto protagonista qualche anno fa a Taranto, città di origine dell’uomo: dopo un alterco con un conoscente, infatti, l’uomo aveva ferito il contendente con 17 coltellate. Da qui l’accusa die, per lui, l’obbligo ainell’abitazione di Pogliano Milanese con l’eccezione del permesso per recarsi sul posto di lavoro a. Il licenziamento da parte dell’azienda, però, aveva fatto decadere anche questo ”permesso”: per questo motivo quando l’uomo si è ugualmente presentato in azienda reclamando il posto di lavoro sono stati avvisati i carabinieri.