Nerviano, accende un fuoco per riscaldarsi e scatena un incendio: due camion per i traslochi distrutti e un operaio 27enne ustionato

(Milano), 18 febbraio 2025 – Due furgoni cassonati che prendonoe undi 27 anni che viene investito dalle fiamme e si ustiona alle mani. È quanto successo questa mattina, alle 7 circa, in un’azienda didi via Santa Maria a. Da quanto è stato appurato, a provocare l’sarebbe stato proprio ildi origini marocchine – che sta scontando i domiciliari e ha ottenuto il permesso per svolgere un’attività lavorativa per conto della cooperativa GT Easy Service di Rho – che quando è arrivato in azienda, poco prima delle 7, per ripararsi dal freddo ha deciso dire unnel cortile della ditta. Un gesto innocuo, non certamente doloso, ma dalle conseguenze devastanti. Il giovane ha infatti subito perso il controllo delle fiamme, che hanno intaccato alcuni sacchi di rifiuti presenti nelle vicinanze.