Neonata sbranata ad Acerra emergono tanti dubbi | nessuna traccia di Dna della bimba sul pitbull padre positivo alla cannabis

Aleggiano ancora moltisulla mortedi 9 mesi diche sarebbe statadal cane di famiglia, un, ritrovata in un lago di sangue nel letto di casa. Il25enne, indagato per omicidio colposo, aveva dichiarato in un primo momento che la piccola era stata aggredita da un cane randagio, per poi cambiare versione riferendo che era stato il cane di famiglia, undi 25 kg che viveva con loro da 8 anni., quantie sospettiLa vicenda continua però ad essere poco chiara e ci sono ancora molte domande senza risposta. Uno dei primi misteri riguarda il fatto che, come riferito da Tgcom24.com, non sarebbero state trovate tracce di DNAbambina nella bocca del, Tyson. In casa c’era un altro meticcio, Laika, sul quale sono state trovate tracce di sangue, definite tecnicamente da “imbrattamento”, poiché forse l’animale si è strusciato sul corpicino