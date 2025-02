Panorama.it - Nell’universo parallelo di Roberto Matta

Leggi su Panorama.it

Cinquanta anni fa lo conoscevamo come Sebastián, e lo si considerava un caso del tutto speciale, al punto che qualcuno, non certo fra i più sprovveduti (la coppia Giuliano Briganti e Luisa Laureati, per esempio), lo riteneva uno dei maggiori artisti in assoluto del secolo scorso. Oggi che lo si chiama, sono in molti a ricordarlo più come fecondatore di una stirpe di artisti (Gordon-Clark, dissacrante «anarchitetto» morto troppo presto, e Pablo Echaurren, paladino dell’horror vacui, con i quali ha esposto nel 2013 in una mostra alla Fondazione Querini Stampalia, ma anche i meno noti Federica, Ramuntcho e Alisée) che per tutto quanto ha espresso in vita. Possibile che l’unico, grandeabbia subito un ridimensionamento critico così rapido o si tratta solo di colpevole dimenticanza? Potrebbe essere stata questa la domanda da cui è partita la mostra retrospettiva, a cura di Dawn Ades, Elisabetta Barisoni e Norman Rosenthal, che la Galleria d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro dedica al vulcanico artista nato a Santiago del Cile nel 1911.