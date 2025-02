Iodonna.it - Nella prima puntata Oriana si mette alla ricerca di Marilyn Monroe e dei divi di Hollywood

Stasera su Rai 1 alle 21.30 va in onda Miss Fci, la serie suci, una delle figure più influenti e determinate del giornalismo italiano e non solo. Una donna che non ha mai smesso di cercare la verità, di lottare per la sua libertà e che da Firenze arriva al settimanale L’Europeo dove scrive di costume e cinema. Ma non le bastava: ambivapolitica.ci: 10 curiosità sulla “pasionaria” del giornalismo italianodi guardare la serie tv X Leggi anche › Arriva in tv “Miss Fci”, la serie con Miriam Leone Attraverso la sua determinazione, nonostante negli anni ’50 gli uomini dominassero l’ambiente del giornalismo, attraverso la sua esperienza a, arriva allo studio ovale della Casa Bianca dove nel 1972 intervista Henry Kissinger.