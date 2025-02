Ilrestodelcarlino.it - Nel mondo le donne ancora troppo discriminate

Le, pertempo, sono state considerate inferiori all’uomo. Nel corso dei secoli e degli anni le, tuttavia, hanno affrontato lotte durissime per la parità, alcune andate a buon fine, grazie alla loro determinazione e unione. Per questo, seguendo l’esempio del passato, la generazione attuale e quella futura avranno molto da fare per contribuire alla continua lotta per la conquista dei diritti di tutte lenel. Ci sono paesi nei quali levengonoconsiderate in una condizione di inferiorità naturale e per loro vengono previste delle regole del tutto differenti rispetto agli uomini. Grande preoccupazione c’è per la situazione dellein Afghanistan, le quali si ritrovano ogni giorno ad affrontare battaglie per i propri diritti e persino per la loro stessa vita; il regime dei Talebani costringe loro a indossare veli che le coprono da testa a piedi, lasciando fuori solo gli occhi; non possono uscire di casa senza un accompagnatore uomo, come marito, padre o fratello.