"Nel mio giallo le inquietudini di provincia"

Ci sono Lupo, "in una eterna bolla di presente" e Gianluca, che si fa domande. Un solo uomo, eppure due voci diverse che Gianluca Gualducci ha saputo dare al suo protagonista. Si tratta di Gianluca Mannari, la cui vita sotto i portici si intreccia bruscamente al delitto di una persona sconosciuta. Ecco le premesse delIl vizio del lupo (Piemme), esordio letterario dell’autore, manager di una multinazionale nel campo della moda, che nella vita di tutti i giorni "fa parlare i numeri da oltre vent’anni". Coltivando però una vocazione mai sopita. "Vengo da studi umanistici, fra liceo Galvani e Scienze della Comunicazione– spiega Gualducci – ma ho sempre avuto la passione per la lettura, così come la voglia di mettermi in gioco". Quando è giunto il momento di mettere nero su bianco la storia che aveva in mente? "Sono del 1976 e quando ero al liceo è esploso il caso Jack frusciante è uscito dal gruppo di Enrico Brizzi.