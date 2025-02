Nato Rutte a membri NPA | serve aumento spese e produzione difesa

Leggi su Ildenaro.it

Bucarest, 18 feb. (askanews) – Oggi (martedì 18 febbraio 2025) il Segretario Generale dellaMarkha accolto idell’Assemblea parlamentare della(NPA,Parliamentary Assembly) nel quartier generale dellaa Bruxelles. Insieme con il presidente dell’NPA Marcos Perestrello,ha presieduto la riunione annuale dell’NPA con i rappresentanti permanenti del Consiglio Nord Atlantico. Si è discusso – fa sapere la– una serie di sfide per la sicurezza che l’Alleanza deve affrontare, dalla guerra in corso contro l’Ucraina al sabotaggio, agli attacchi informatici e ad altre attività destabilizzanti che cercano di inserirsi nelle società in tutta l’Alleanza. Di fronte a queste e ad altre sfide, il Segretario generale ha invitato idel Parlamento a sostenere l’della spesa per lae ladi