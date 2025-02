Leggioggi.it - Naspi 2025: guida ai requisiti, pagamento, décalage importi e domanda

Leggi su Leggioggi.it

Il Decreto Legislativo 4 marzo 2015 numero 22 in materia di riordino delle prestazioni di sostegno al reddito dei dipendenti ha introdotto a decorrere dal 1° maggio 2015 la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (in sigla) la cui funzione è quella di garantire un sussidio mensile a quanti si ritrovano involontariamente privi di occupazione.L’indennità, che ha sostituito le prestazioni di ASpI e mini-ASpI con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015, spetta, previaall’INPS, al ricorrere di una serie dilegati non solo alla perdita del lavoro ma altresì ai contributi totalizzati dal dipendente.Analizziamo la prestazione in dettaglio. Indice A chi spetta ladellaEntro quando inviareCome inviaredinelCalcolo e importoA chi spetta laL’indennitàha l’obiettivo di assicurare sostegno economico in occasione degli eventi di perdita involontaria dell’occupazione riguardanti lavoratori subordinati, compresi: Apprendisti;Soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime;Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;Dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;Operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.