Ilrestodelcarlino.it - Nascondevano droga nell’auto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la: quattro giovani sono stati denunciati con l’accusa di detenzione ai fini di spacciansitare in via delle Scuole, ha notato un’auto. I ragazzi finiti nei guai, con un’età compresa fra i 23 e 27 anni, risiedono a Scandiano e nel modenese. Nella mattinata del 9 febbraio una pattuglia dei carabinieri della tenenza di Scandiano, durante un servizio di controllo del territorio, nel tro ferma con quattro persone vicino alla macchina. I militari dell’Arma si sono avvicinati ai giovani, ma da subito hanno manifestato un ingiustificato nervosismo mostrando chiari segni di agitazione. I carabinieri si sono insospettiti e hanno verificato. In prossimità del sedile posteriore lato passeggero hanno poi trovato una busta in plastica con sei pasticche di metanfetamin e due involucri termosaldati contenenti un grammo di cocaina, mentre sul posteriore circa quattro grammi di cocaina custodita in un involucro di plastica.