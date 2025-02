Brindisireport.it - Nascondeva 100 grammi di cocaina nel garage: un brindisino dal carcere ai domiciliari

BRINDISI – Era stato trovato in possesso di oltre 100di. Dopo tre giorni in, torna a casa in regime diundi 45 anni (A.M. le iniziali del suo nome) che sabato scorso (15 febbraio) è stato arrestato in flagranza di reato dai poliziotti della Squadra.