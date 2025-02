Quotidiano.net - Nasce Tim Energia: offerta luce tutta ’green’

Il Gruppo TIM fa il suo ingresso nel mercato delle utility e lancia TIM, l’pensata per rispondere alle esigenze di consumo di commercianti, professionisti e piccole e medie imprese. TIMgrazie a una partnership strategica con il fornitore Axpo Italia SpA, società del gruppo svizzero Axpo, attivo in 40 mercati internazionali e con oltre 100 anni di esperienza nello sviluppo di soluzioni energetiche innovative per un futuro sostenibile. In particolare, le Pmi e i professionisti che sottoscriveranno TIMpotranno accedere ad un’energetica affidabile, semplice e vantaggiosa, con100 per cento certificata come proveniente da fonti rinnovabili grazie alle Garanzie d’Origine del Gestore dei Servizi Energetici. L’iniziativa rappresenta un ulteriore tassello nella strategia ‘Customer Platform’ del Gruppo TIM, finalizzata ad offrire ai propri clienti servizi a maggior valore aggiunto sempre più evoluti: da oggi TIM accompagnerà le imprese anche nelle scelte di consumo energetico sostenibile, oltre che nel processo di trasformazione digitale attraverso le più innovative soluzioni di connettività, intelligenza artificiale, cloud, cybersecurity e IoT.