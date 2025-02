Panorama.it - Nasce l'hub del gas del Mediterraneo

L’Hub del gas delorientale prende forma. Eni, Cipro e Egitto hanno firmato un accordo che porterà più gas in Europa e permetterà di essere sempre meno dipendenti da quello proveniente dalla Russia.L’intesa è stata firmata al Cairo e prevede di sviluppare il giacimento cipriota Cronos, estrarre, trasportarlo e trattarlo nell’infrastruttura egiziana di Zohr, per poi essere liquefatto nell’impianto LNG di Damietta, di cui Eni detiene il 50%, ed esportato verso l’Europa. Cronos, scoperto al largo di Cipro nel 2022, ha una capacità stimata di oltre 85 miliardi di metri cubi di gas. Per avere un’idea nel 2024 l’Italia ha consumato c circa 60 miliardi di metri cubi di gas in tutto.E non c’è solo questo giacimento. Il cosiddetto Blocco 6 dell’isola comprende anche altre risorse in fase di esplorazione, tra cui Zeus (sempre scoperto nel 2022).