Oasport.it - Nardi-Alcaraz, ATP Doha 2025: orario ottavi, programma, tv, streaming

Lucaha esordio con una bella vittoria nel torneo ATP 500 di, sconfiggendo il cinese Zhizhen Zhang in due set. Il tennista italiano si è imposto con il punteggio di 6-4, 6-3 e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento della capitale del Qatar, meritandosi una sfida da urlo. L’azzurro affronterà infatti lo spagnolo Carlos, numero 3 del mondo che ha goduto di un bye al primo turno e che torna in scena dopo il trionfo nell’ATP 500 di Rotterdam.L’appuntamento è per mercoledì 19 febbraio, sarà il quarto match a partire dalle ore 12.30 sul Campo Centrale. Ad aprire ilsarà il confronto tra l’olandese Botic van de Zandschulp e l’australiano Alex de Minaur, seguito dalla sfida tra il russo Daniil Medvedev e il belga Zizou Bergs. Non prima delle ore 15.