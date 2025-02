Terzotemponapoli.com - Napoli, verso il Como e la lotta tricolore: parlano Renica e Giordano

L’ex calciatore delAlessandroè intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue parole rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Ilgiocherà fino alla fine per lo scudetto, non c’è dubbio su questo. Tutti i grandi club hanno problemi in alcune fasi della stagione, anche la squadra partenopea li sta avendo. È entrato in ballo anche un pizzico di sfortuna. I due pareggi arrivati all’ultimo con Roma e Lazio hanno tolto quattro punti che sembravano in ghiaccio e che avrebbero potuto permettere aldi allungare sulle avversarie in modo definitivo. Ma non è andata così”.Per il prosieguo del campionato del. “Nonostante il vantaggio sull’Inter sia di soli 2 punti, bisogna avere molta fiducia per il prosieguo del campionato del. Il fatto che la squadra partenopea stia subendo più goal può essere ascritto a varie cause: lo stato di forma tuo o dell’avversario, la necessità dell’avversario di fare i punti, e anche episodi e coincidenze fortuite.