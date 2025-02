Ilfattoquotidiano.it - Napoli, un altro terremoto nella notte ai Campi Flegrei: prosegue lo sciame sismico. In tre giorni 526 scosse

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una nuova scossa didi magnitudo 3.1 è stata registrata, alle 3:22,zona dei, in provincia di, con epicentro a ridosso del vulcano Solfatara, a 5 chilometri Pozzuoli. Finora si sono registrate staquattro(di magnitudo uguale o superiore a 2) nell’area. Duefa una da 3.9. Il capo della Protezione civile nazionale Fabio Ciciliano sarà oggi pomeriggiofrazione puteolana di Monteruscello per un incontro informativo con la cittadinanza. Da sabato 15 febbraio sono stati 526 i terremoti rilevati dall’Osservatorio Vesuviano, sede didell’Ingv.Nel corso dellola magnitudo massima registrata è stata di 3.9tra domenica e lunedì. Anche oggi scuole chiuse a Pozzuoli, così come la biblioteca comunale e i siti del Parco archeologico dei