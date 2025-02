Anteprima24.it - Napoli si candida a Città Creativa Unesco

Tempo di lettura: 2 minutiSono stati presentati i progetti per l’identità visiva diFabbricaMediterranea. Nel corso di un’iniziativa che si è tenuta oggi pomeriggio nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, gli studenti del corso di laurea magistrale in Design per l’Innovazione e i dottorandi di Design per il Made in Italy dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” hanno illustrato i criteri che hanno ispirato i loro lavori. All’incontro, insieme ai rappresentanti degli enti e delle associazioni coinvolti, sono intervenute l’assessora al Turismo e alle Attività produttive, Teresa Armato, e la capo di Gabinetto del Sindaco, Maria Grazia Falciatore, che stanno seguendo da vicino il percorso diFabbricaMediterranea. L’idea èread entrare nella Rete delleCreative: “un riconoscimento – si legge in una nota – che consentirebbe di tutelare e valorizzare ulteriormente l’artigianato locale con il suo prezioso patrimonio di saperi, di competenze e di capacità che uniscono alla tradizione un’apertura alla contaminazione con altre culture e un’innata propensione all’innovazione.