Napoli | Raspadori ha svoltato definitivamente?…

Ildalla Lazio al Como: di seguito un articolo tratto dal sito www.tuttomercatoweb.com. Parte l’avvicinamento alla sfida di Como. Quest’oggi ilsi ritrova a Castel Volturno per la ripresa della preparazione verso la gara di domenica alle 12.30, che precede lo scontro diretto con l’Inter, dopo aver superato l’ultimo turno di campionato. E non solo difendendo il primato, ma alla fine allungando di un punto sui nerazzurri nonostante l’emergenza a sinistra e la sfida sulla carta comunque complessa contro la bestia nera Lazio, peraltro in un ottimo momento. Sarà una settimana importante per lavorare sul 3-5-2, che potrebbe essere confermato, e per capire se Conte riuscirà a ritrovare in tempo Olivera o più probabilmente Spinazzola che sono vicini al recupero.: perè arrivata la svolta?.