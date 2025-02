Spazionapoli.it - Napoli, mistero Billing: è stato svelato tutto

Leggi su Spazionapoli.it

Calcio Ultimissime – Arrivato nel mercato di gennaio,continua ad essere unin casa: svelato il motivo del suo mancato utilizzo.Philipè uno dei misteri deldi questa stagione. Arrivato nel mercato di gennaio per sostituire il partente Folorunsho, il centrocampista ex Bournemounth non ha ancora esordito con la maglia azzurra. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha provato a spiegare il mancato utilizzo del danese da parte di Antonio Conte., Conte non rischia: non è ancora pronto per il calcio italiano“Non è ancora pronto evidentemente per il calcio italiano e non può essere rischiato in questo rush finale“. Queste le motivazioni raccontate dal Corriere del Mezzogiorno riguardo al mancato utilizzo di Philipfino ad oggi.