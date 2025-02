Internews24.com - Napoli Inter, si prepara la sfida Scudetto! Già sold out lo stadio Maradona

di Redazione, sila! Giàout lo, teatro del match in programma il 2 marzoInizia a salire la tensione per quello che sarà un vero scontro, in programma il 2 marzo allo, traed. Ecco alcuni aggiornamenti riportati dalla Gazzetta dello Sport:VERSO– «Non c'è più posto e non è neanche cominciata:è lontanissima eppure è vicinissima, perché ormai ilè pieno. Tutto esaurito, ma era scritto con la prevendita partita lanciatissima: nello scontro diretto in agenda per il weekend del 2 marzo si assegnerà un pezzo die i tifosi azzurri non hanno perso tempo per assicurarsi un posto nella partitissima. Ilriprende gli allenamenti oggi, dopo i due giorni di riposo concessi al termine della gara di sabato con la Lazio: Conte aspetta di capire come stanno Olivera e Spinazzola, che gli servirebbero eccome per orientarsi verso il Como ma anche verso l'»