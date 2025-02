Sport.quotidiano.net - Napoli, i 25 anni di Raspadori: l'eterna riserva a caccia di spazio

, 18 febbraio 2025 - E sono 25: nel giorno del suo compleanno, e per giunta di quello che gli fa spegnere le sue prime 25 candeline, una meta anche simbolica, Giacomosi riscopre per l'ennesima volta un tassello importante del, che a sua volta deve ancora bussare alla stessa porta quando ci sono problemi da risolvere. Secondo i bookmakers il titolo vale 1,90 per entrambi. Scudetto:-Inter, stessa quota Di solito, la mansione di 'risolutore' all'ex Sassuolo tocca a partita in corso, quando magari c'è da sbloccare una situazione complicata con poco tempo a disposizione. Praticamente un lavoro da specialisti che quasi rievoca le vecchie staffette del calcio di una volta. Invece il neo 25enneappartiene al calcio di oggi, quello che prima crea predestinati, o presunti tali, e poi prova a distruggerli sotto i colpi di sedicenti speranze disattese specialmente nel sempre complicato confronto a distanza con giocatori stranieri ai quali vengono concessi più alibi grazie al gap della lingua e magari a un difficile ambientamento.