Napoli e Bayern Monaco su Mitoma, il Brighton rifiutò 90 milioni a gennaio dall'Arabia (Tbr Football)

Secondo quanto riportato dagli inglesi di Tbr, ilsarebbe tra le squadre interessate a ingaggiaredelnel calciomercato estivo. L’ala giapponese ha collezionato finora 7 gol e 3 assist in 28 presenze.su, il90Kaoruha informato ilche potrebbe lasciare il club in estate per una squadra che giocherà la Champions. L’Al Nassr voleva ingaggiarlo a, ma lui non è disposto a lasciare l’Europa. Tbrinforma chesono i club interessati al 27enne giapponese; gli azzurri stanno cercando ancora il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia.avevano offerto 75di sterline (circa 90di euro) per averlo, cifra piuttosto elevata per un calciatore che non è al massimo della sua forma al momento.