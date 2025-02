Rompipallone.it - Napoli, accordo raggiunto: colpo di scena clamoroso

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 18 Febbraio 2025 16:07 di Giancarlo Spinazzola, è statol’: è fatta,diIlha tirato un sospiro di sollievo domenica sera. Scampato pericolo, perché l’Inter è caduta a Torino e gli azzurri hanno conservato la vetta della classifica in solitaria. E così i partenopei sfideranno nel lunch match della prossima giornata il Como con l’obiettivo chiaro di tornare al successo dopo tre pareggi consecutivi per presentarsi alla super sfida contro l’Inter con un vantaggio in classifica.Le polemiche per una sessione di mercato invernale deludente ormai sono alle spalle. Certo, Conte continua a non essere soddisfatto della campagna di rafforzamento dei partenopei, al pari dei tifosi e dello stesso Manna che non si è certo tirato indietro nelle sue esternazioni.