‘Musica Sostenibile’ | quando la musica incontra l’ambiente e la comunità

Dal 27 febbraio al 1° marzo 2025, il Teatro Palladium dell’Università Roma Tre ospiterà il convegnoSostenibile: ambiente,, qualità della formazione. La kermesse ha intende esplorare il legame tra la sostenibilità e la, attraverso talk, tavole rotonde e laboratori pensati per ispirare nuove pratiche nel settore dello spettacolo dal vivo.L’obiettivo è quello di raccogliere esperti, artisti, istituzioni culturali e operatori del settore per un confronto su ambiente, società e formazionele. Il tutto per favorire un approccio più inclusivo e sostenibile nell’organizzazione di eventili.Foto di Silvia Aresca via Ufficio StampaIl programma delle giornate al Teatro Palladium27 febbraio 2025: apertura istituzionale e laboratoriLa giornata inaugurale si apre con i saluti istituzionali dei rappresentanti del Ministero della Cultura e di Roma Capitale.