Musica e impatto sulla società

Laè un mezzo di espressione che aiuta i giovani a comunicare le proprie emozioni. Spesso quando si sentono incompresi trovano nei brani un rifugio e un modo per raccontare le loro storie. Tramite piattaforme i giovani ascoltano soprattutto generi come Hip Hop e Trap, spesso attratti dal ritmo più che dal significato dei testi, non rendendosi conto a volte di quanto peso abbiano le parole contenute nelle canzoni: la Trap tratta spesso di comportamenti discutibili e potrebbe avere un’influenza su chi l’ascolta. Secondo noi laha un fortee dovrebbe trasmettere valori positivi, bisognerebbe aiutare i giovani a sviluppare consapevolezza e spirito critico nei confronti di quello che ascoltano per individuare ciò che è davvero valido. Serena Facinti, Noemi Giulivi, Elisa Marconi III E