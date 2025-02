Lanazione.it - Muore investito dal treno, tragedia sui binari

Pistoia, 18 febbraio 2025 –a Pistoia. Un uomo di 68 anni, italiano, è mortoda unal passaggio a livello di via Spartitoio. È successo nel primo pomeriggio di oggi, 18 febbraio, poco dopo le ore 16. Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dal 118, ma per il 68enne non c’è stato nulla da fare. Sono arrivati anche i vigili del fuoco e la polizia ferroviaria per le indagini. In base alle prime ricostruzioni si tratterebbe di un gesto volontario in quanto sarebbe stato trovato un biglietto a casa della vittima che anticipava l’intenzione di togliersi la vita. Circolazione ferroviaria in tilt, in quanto la linea che collega Pistoia con Porretta Terme è stata bloccata per i rilievi del caso. Altri treni hanno subito ritardi o sono stati cancellati per un inconveniente alla linea ferroviaria tra Pisa e Livorno Centrale.