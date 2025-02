Juventusnews24.com - Mulazzi, una vita in bianconero. Finisce la lunga storia d’amore con la Juventus: ora il futuro è al Sion. Dentro all’addio del terzino

Leggi su Juventusnews24.com

di Giacomo Giurato, è di fatto terminata l’avventura allaNext Gen per il classe 2003. Inizia il nuovo capitolo al, club che milita in Svizzerasaluta laNext Gen: unainTermina l’avventura inper Gabriele, le strade delclasse 2003 e dellaNext Gen si separano. È infatti ormai tutto fatto per l’approdo del giocatore al, squadra svizzera. Inizialmente si ipotizzava un prestito ma con il passare dei giorni i due club hanno definito i dettagli dell’operazione e si è dunque giunti ad una cese a titolo definitivo, lasi è riservata una percentuale sulla futura rivendita del ragazzo. Dopo letteralmente unapassata in, è giunta ai titoli di coda lacon la Vecchia Signora.