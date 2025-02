Juventusnews24.com - Mulazzi Juventus Next Gen, addio ufficiale: è un nuovo calciatore del Sion. Il comunicato e tutti i dettagli

di RedazioneNews24Gen,: trasferimento ala titolo definitivo ai bianconeri. La nota del clubCome anticipato danews24, Gabrielesaluta laGen: èil suo trasferimento al. Di seguito la nota del club bianconero.– «Lacede Gabrielea titolo definitivo al, club che milita nella Super League svizzera.Ilclasse 2003 saluta lacon un assist inGen, decisivo nella gara pareggiata a Potenza nelle scorse ore in occae del gol di Afena Gyan – ultima presenza in bianconero di una carriera iniziata nel settore giovanile, scendendo in campo prima con l’Under 17 e poi con la Primavera, conquistando infine la maglia dellaGen con cui ha giocato 63 partite dal 2022 a oggi.