MSI ha annunciato una promozione dedicata a Monster Hunter Wilds

Conin uscita il 28 febbraio, MSI è entusiasta di annunciare unaspeciale grazie alla quale i giocatori possono prepararsi all’arrivo di questo attesissimo titolo guadagnando premi esclusivi acquistando monitor da gioco MSI selezionati.È possibile immergersi nel mondo di, dove coraggiosi cacciatori affrontano creature colossali in una natura selvaggia e incontaminata. Dall’esplorazione di foreste lussureggianti alla lotta contro mostri feroci in paesaggi mozzafiato, ogni missione promette un’avventura unica per i giocatori in cerca di emozioni e sfide.I monitor da gioco premium di MSI sono progettati per dare vita a ogni dettaglio di. Con funzionalità all’avanguardia e prestazioni eccezionali, questi monitor offrono ai giocatori un’esperienza immersiva e fluida che rispecchia l’intensità della caccia.