Moztri”, Luna e GNAC Teatro in scena a Bonate Sopra

. La stagione delVerdi di(via Roma 2) continua con un appuntamento pomeridiano, la domenica, con una proposta diragazzi. Domenica 23 febbraio, alle 16, sarà inla compagnia bergamascacon uno spettacolo con disegno dal vivo, ombre, mostri e attori per bambini dai 5 anni.La prima rinnovata stagione alVerdi è promossa dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’ufficio servizi culturali del Comune; gestita dade Gli incamminati; con la direzione artistica deSiderae Utim.Domenica 23 febbraio 2025, ore 16.00e GANCIngresso 5 € (omaggio sotto i 4 anni)(in prevendita su Vivaticket o alla biglietteria delda un’ora prima l’inizio dello spettacolo se ancora disponibili)Con Michele Eynard e Federica MolteniRegia Carmen PellegrinelliDisegno dal vivo Michele EynardScenografie e mostri Enzo MologniUna produzioneSi ringrazia Albano Arte per il sostegnoQuesta è la storia di Tobia, un bambino di poche parole, che ama stare solo ettutto che ama disegnare mostri.